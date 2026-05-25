Central Goya se adelantó en la semifinal

La segunda semifinal del Torneo Provincial de Clubes 2026 se puso en marcha este lunes. Central Goya se adelantó en su serie frente a Victoria de Curuzú Cuatiá al imponerse por la mínima diferencia.

En su estadio, Central Goya se impuso 1 a 0 con el gol marcador por Alejandro Meza y con el arbitraje de Gerardo Sandoval.

El pasaje a la final se definirá el próximo fin de semana cuando se enfrenten en Curuzú Cuatía. En el caso de un empate en el marcador global después de los 90 minutos en el partido de ida, habrá tiros penales.

La primera semifinal se jugó el pasado sábado, también en Goya. Huracán y Lipton igualaron sin abrir el marcador y ahora deberán enfrentarse en la capital correntina.