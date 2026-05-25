Qué pasó en la salida de Messi durante su último partido con el Inter Miami

Inter Miami jugaba el segundo tiempo del encuentro ante Philadelphia Union por la 15ª fecha de la MLS 2026 cuando Lionel Messi fue reemplazado y decidió irse directo al vestuario.

El rosarino había dado dos asistencias para el 4-4 parcial y a los 72' abandonó el campo de juego para ser sustituido Mateo Silvetti. Llamó la atención que no se dirigió hacia el banco de suplentes, sino que abandonó el terreno de juego.

El entrenador de Las Garzas, Ángel Guillermo Hoyos, fue consultado en conferencia de prensa por la situación del astro argentino y le trajo tranquilidad a los preocupados por la situación del 10. "No tenemos información sobre una lesión. Estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda uno lo que siempre hace es tratar de que no arriesgue. Igual no hablé con él", explicó.

Messi llegó a las 415 asistencias en su carrera y en las próximas horas viajará junto a Rodrigo De Paul para sumarse a la Selección Argentina, con la que espera disputar su sexto Mundial.

Victoria de Inter Miami en un partidazo

Las Garzas vencieron 6-4 a Philadelphia Union gracias a una actuación espectacular de Luis Suárez, que marcó tres goles.

Messi sumó dos asistencias y Rodrigo De Paul anotó el sexto tanto. Con este triunfo se ubican en el segundo puesto de la Conferencia Este, con 31 puntos y a dos de Nashville.

Espn