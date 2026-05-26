Estudiantes se juega la clasificación a octavos

Estudiantes de La Plata buscará la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores cuando reciba este martes a Independiente Medellín de Colombia por la última fecha del Grupo A del certamen continental.

El partido tendrá lugar desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata y contará con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez, mientras que su compatriota Ulises Mereles estará en el VAR.

El equipo del uruguayo Alexander Medina llega a esta última fecha del Grupo A de la Copa Libertadores tras perder 1-0 ante Flamengo de Brasil el pasado miércoles en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. Con este resultado y la victoria de Independiente Medellín ante Cusco de Perú, el "Pincha" cedió el segundo puesto y dejó la clasificación a resolverse este martes en La Plata.

Para este encuentro en el que deberá ganar para avanzar a los octavos de final, el entrenador, ex Talleres de Córdoba, no contará con Tomás y Tiago Palacios, ambos suspendidos por alcanzar la tercera tarjeta amarilla. En sus lugares ingresarán Gastón Benedetti y Facundo Farías, en la defensa y el mediocampo respectivamente.

Además, el director técnico charrúa haría una tercera variante que sería el ingreso del colombiano Edwuin Cetré por Braian Aguirre en el extremo izquierdo del ataque de Estudiantes.

Por su parte, el equipo de Sebastián Botero llega a esta última fecha tras vencer 3-2 a Cusco, en condición de visitante, el pasado miércoles por la quinta fecha de esta Copa Libertadores.

Debido a que es escolta con 7 puntos, uno más que el "Pincha", con tan solo un empate le alcanzará para avanzar a los octavos de final del certamen continental.

Lanús mira la Sudamericana

Lanús, ya sin chancees de avanzar en la Copa Libertadores, cerrará su participación en el certamen continental este martes, cuando reciba al líder del Grupo G, Mirassol de Brasil.

El partido tendrá lugar desde las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez y contará con el arbitraje del paraguayo Carlos Benítez, mientras que el uruguayo Antonio García estará en el VAR.

El equipo de Mauricio Pellegrino llega a este encuentro tras perder 2-0 con Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, el pasado miércoles en condición de visitante, por la quinta fecha de este Grupo G. Con este resultado, el "Granate" quedó tercero con 6 puntos pero sin posibilidades de avanzar en el certamen debido al desempate olímpico que se basa en los resultados entre sí.

Por ello, y considerando que perdió 4-0 en la cuarta fecha ante el colista Always Ready de Bolivia, deberá al menos empatar para no depender de otro resultado y asegurarse un lugar en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.