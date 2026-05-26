San Lorenzo busca su pasaje a la próxima ronda

San Lorenzo buscará sellar su clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana cuando reciba a Recoleta de Paraguay por la última fecha del Grupo D.

El partido tendrá lugar desde las 21.30 en el estadio Pedro Bidegain y contará con el arbitraje del colombiano Carlos Ortega, mientras que su compatriota Leonard Mosquera estará en el VAR.

El equipo de Gustavo Álvarez llega a este encuentro tras empatar 2-2 ante Santos de Brasil, en condición de visitante, el pasado miércoles en el marco de la quinta fecha del certamen continental. Con este resultado, el 'Ciclón' quedó primero con 7 puntos, uno por encima del escolta Deportivo Cuenca de Ecuador y a dos del tercero, que es Recoleta de Paraguay.

Por ello, una victoria ante Recoleta depositará a San Lorenzo en los octavos de final de la competición continental que ya supo conquistar en 2002.

Para este encuentro, el entrenador, ex Universidad de Chile, no planea realizar modificaciones con respecto al equipo que empató en el estadio Urbano Caldeira ante el Santos con goles del uruguayo Mathías de Rítis y Rodrigo Auzmendi.

Por su parte, el equipo de Jorge González viene de ganarle 2-1 a Guaraní, el sábado en el estadio Ricardo Gregor, por la última fecha del Torneo Apertura de Paraguay en el que finalizó octavo con 28 puntos.

En esta Copa Sudamericana, Recoleta empató 2-2 el pasado martes ante Deportivo Cuenca en Ecuador y mantiene viva la esperanza de avanzar de fase.

Para que esto suceda, Recoleta deberá ganarle a San Lorenzo; pero, en caso de empate, deberá esperar que Santos derrote a Deportivo Cuenca para acceder a dieciseisavos de final como segundo de este Grupo D.