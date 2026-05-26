Murió Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca Juniors

Murió Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros del Boca Juniors, quien fue campeón y reconocido como un especialista en las definiciones por penales. Atravesaba un cuadro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que en los últimos meses lo obligó a alejarse de las prácticas diarias del primer equipo.

La noticia fue confirmada hoy por su hijo Franco mediante un mensaje publicado en redes sociales. “Hasta siempre, campeón. Te voy a extrañar toda mi vida. Descansá en paz. Te amo”, escribió en Instagram.

Con casi dos décadas de trayectoria como entrenador de arqueros, Gayoso trabajó en clubes como Vélez, Tigre y Nacional de Uruguay. Su primera etapa en Boca se desarrolló entre 2014 y 2016.

Luego tuvo un paso por Racing y regresó al club de la Ribera en 2020, durante la gestión encabezada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

Una figura ligada a Boca

Integró distintos cuerpos técnicos a lo largo de su carrera. Entre ellos, trabajó junto a Miguel Ángel Russo y Rodolfo Arruabarrena. Además, fue clave en la Copa Libertadores 2023, ya que Boca llegó a la final tras actuaciones destacadas del arquero Sergio Romero en las tandas de penales.

Gayoso debió alejarse de las prácticas cotidianas en el último tiempo debido al avance de la enfermedad. Sin embargo, continuó vinculado a Boca como coordinador de arqueros juveniles.