Corrientes: la taekwondista Mayra Bernal brilló en Buenos Aires y apunta a los Jadar 2027

La joven taekwondista correntina Mayra Bernal fue recibida por el secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, luego de consagrarse subcampeona y alzar la medalla de plata en el Campeonato Nacional de Taekwondo (Danes) disputado en el Cenard.

Tras sostener tres combates en la categoría juveniles de hasta 55 kilogramos, la atleta oriunda de Empedrado logró incorporarse de manera oficial al proceso de la selección nacional con miras a los Juegos Jadar Juveniles 2027, un hito respaldado por la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés.

Podio nacional en el Cenard y proyección internacional

El taekwondo olímpico de la provincia de Corrientes inscribió un nuevo nombre dorado en el plano federal. La atleta Mayra Bernal concretó una gran actuación durante el desarrollo del Campeonato Nacional de Taekwondo (Danes), desarrollado el pasado sábado 23 de mayo en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Compitiendo en la exigente categoría de juveniles hasta 55 kilogramos, Bernal sorteó combates en el tatami frente a las mejores exponentes del país. Su desempeño estuvo caracterizado por un sobresaliente nivel técnico y un marcado temple competitivo para resolver las peleas.

Esta performance le otorgó un beneficio extra: ser formalmente incorporada a los procesos de captación de la Selección Argentina con vistas a la preparación para los Juegos Jadar Juveniles 2027.

Recepción oficial de la Secretaría de Deportes y el rol de Empedrado

Tras su arribo a la provincia con la presea plateada, Bernal y su equipo de trabajo técnico fueron agasajados este miércoles 27 de mayo en las oficinas de la cartera deportiva provincial.

El secretario de Deportes, Jorge Terrile, felicitó afectuosamente a la joven y a su entrenador, César Espinoza, director del centro deportivo Cote donde la subcampeona realiza sus entrenamientos diarios.

Terrile puso de relieve el sacrificio familiar y la constancia de las instituciones del interior provincial para posicionar de manera óptima a los jóvenes atletas en competencias de alta exigencia logística y física.

De esta manera, la Secretaría de Deportes garantizó el soporte logístico, económico e institucional para que la atleta empedradeña afronte las sucesivas concentraciones nacionales con el combinado albiceleste, consolidando su proyección de cara al ciclo olímpico juvenil de los próximos años.