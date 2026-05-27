Scaloni explicó por qué se demora para anunciar los convocados al Mundial

Lionel Scaloni volvió a tomar la palabra en la antesala del Mundial 2026, a horas de que se haga pública su lista con los 26 convocados, y dejó definiciones importantes sobre el armado de la Selección, con un mensaje claro: sostener la identidad, pero con margen para adaptarse. En una entrevista con DSports, el entrenador puso el foco en los imprevistos físicos, la renovación del plantel y, sobre todo, en la necesidad de sumar variantes de juego.

“Aprendí que un Mundial uno tiene en mente una cosa y a medida que van pasando los partidos y avanzas te permite ir cambiando. Por eso la decisión de la lista es importante. Hoy, si todo va bien, vamos a tener jugadores que puedan darnos un poco más de vértigo si necesitamos. Nuestra manera ya la tenemos y no la vamos a cambiar, pero si en algún momento tiene que suceder lo haremos”, avisó el de Pujato.

La preocupación en la previa son las molestias físicas de algunos futbolistas, eso obligó a esperar a último momento la entrega de la lista de 26. “Tenemos algún problemita con algún jugador que vamos a resolverlo en estos días. Pero el criterio es el de siempre: el rendimiento de los jugadores e intentar de que lleguen de la mejor manera. Lamentablemente, en algunos casos no está siendo así. Por eso, estamos tomando los recaudos necesarios y esperando hasta el final para tomar la decisión”, explicó el DT.

Más allá de esas dudas, Scaloni ratificó el espíritu del equipo: “A esta copa vamos a ir de la misma manera, dejando la vida, dando todo, respetando nuestra cultura, nuestra tradición y a la gente que se va a gastar lo que sea para alentarnos. El resultado, ya sabemos que el fútbol es traicionero. Pero es mucho mejor irse a casa dejando todo”.

En cuanto a la renovación del plantel, el técnico también se refirió a la ausencia de Paulo Dybala: “Paulo es un chico excepcional y es indudable la calidad que tiene. Pero hay chicos que en esa posición se han consolidado, que merecen una oportunidad y que nos pueden aportar”. Una decisión que marca el recambio en un grupo que empieza a mirar hacia el futuro.

Además, dimensionó lo que significa la salida de referentes históricos como Ángel Di María: “Es imposible llenar el lugar de Di María. Él y Messi son irremplazables. Lo que hay que hacer es seguir siendo competitivos sin ellos, buscar chicos jóvenes que puedan aportar y meter presión a estos grandes jugadores”.

En un torneo corto y cambiante como el Mundial, el mentor de la Scaloneta sabe que el equilibrio entre respetar la identidad y apostar por la evolución pueden ser la clave.

(Con información de Clarín)