Qué pasará con dos de los correntinos que juegan en River en medio de su restructuración

En River se viene una reestructuración del plantel en el mercado de pases. Es algo que ya se venía evaluando más allá de cómo terminara el semestre. A horas de perder la final con Belgrano por el Torneo Apertura y instantes de jugar su último partido antes de las vacaciones, ante Blooming en el Monumental, no solo se piensa en los futbolistas que pueden llegar, sino también en los que van a salir del club. Y en esa lista hay varios jugadores. Unos de experiencia, otros jóvenes, y algunos que llegaron hace poco tiempo pero que no rindieron y perdieron crédito. Dos de ellos son correntinos.

Juan Fernando Quintero

Viajó a Colombia para sumarse a su selección de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y no estará esta noche ante Blooming. Hay indicios que marcan que no volvería a River y seguiría su carrera en la MLS, pero él no cerró definitivamente todavía las puertas. “Hola familia riverplatense. En las buenas y en las malas mucho más...Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días. El fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea. Dios los bendiga a todos. Los amo”, escribió en una historia de Instagram, a la que le añadió una foto suya con la cinta de capitán en el brazo izquierdo.

El Chacho Coudet quiere seguir contando con él, aunque Juanfer quisiera tener más participación en el equipo. Si finalmente se va, la final ante Belgrano habrá sido sido su último encuentro con la banda roja. Tiene contrato hasta diciembre de 2027 y en caso de que concrete su salida, deberá llegar a un acuerdo con para resarcir el el vínculo.

Paulo Díaz

Después de siete años en el club, cumplió un ciclo. Jugó poco este semestre y ya se había intentado transferirlo en el verano. Estuvo lesionado y volvió la semana pasada ante Bragantino, formando parte de la defensa en un equipo con suplentes. Si bien tiene contrato hasta fines de 2027, su salario es muy alto en relación a los minutos que tiene en cancha.

Fabricio Bustos

Tuvo participación ante las lesiones de Gonzalo Montiel pero dilapidó sus chances. No estuvo a la altura y quedó claro en la final con Belgrano. Tiene contrato hasta diciembre de 2027 pero buscarán transferirlo.

Kevin Castaño

Marcado desde el principio porque su pase costó casi 15 millones de dólares, nunca pudo asentarse. Ni con Marcelo Gallardo ni con Coudet. Las pocas participaciones con el Chacho mostraron a un futbolista con un nivel muy bajo y sin confianza. Su contrato finaliza en diciembre de 2028 pero buscarán venderlo.

Giuliano Galoppo

El mediocampista cuenta vínculo hasta diciembre de 2028 pero tiene marcada la flecha de salida. No logró imponerse y quedó en el ojo de la tormenta de los hinchas tras los penales que erró con Independiente Rivadavia de Mendoza, el año pasado por Copa Argentina, y este año ante San Lorenzo. Pero la relación con el público Millonario se quebró tras aquel cotejo en Córdoba frente a los mendocinos ya que tuvo un cruce tenso con ellos. Volvió a jugar hace poco más de un mes, ante Boca, tras una lesión pero su producción en el campo de juego fue escasa.

Maximiliano Salas

Por el correntino de Curuzú Cuatiá River ejecutó la cláusula de rescisión a mediados del año pasado por pedido de Marcelo Gallardo, lo que generó un conflicto con Racing. Pagó 9 millones de dólares. El delantero arrancó bien y le dio energía al plantel pero rápidamente se pinchó al compás del equipo. Este año perdió lugar y terminó el semestre detrás de Colidio, Driussi y el pibe Freitas. Intentarán transferirlo.

Kendry Páez

Si bien llegó con un contrato firmado por 18 meses, el Chelsea tiene la posibilidad de repescarlo después del Mundial que disputará con Ecuador, por lo que su continuidad hoy es una incógnita. A eso se le suma una merma en su participación durante el cierre del semestre: comenzó como titular y terminó perdiendo terreno hasta quedar fuera de los convocados ante Central. Podría interrumpirse la cesión.

Pezzella y Maxi Meza, a revisión

Por otra parte, también aparecen bajo análisis el futuro otros dos casos. Uno es el de Germán Pezzella, a quien se buscaría reducirle el salario y llegar a un acuerdo en ese sentido, dada sus últimas prestaciones. Es que el defensor campeón del mundo no volvió bien en lo futbolístico tras la rotura de ligamentos cruzados. Y ya tenía un bajo rendimiento antes de la lesión.

Y el otro es el hombre de Caá Catí Maximiliano Meza, quien regresó recientemente también de una dolencia prolongada en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda pero no mostró buen nivel. Su continuidad quedaría sujeta a la evaluación que haga el cuerpo técnico de cara a lo que viene.

Rivero, Subiabre y Lencina con el cartel de venta

A estos jugadores hay que sumarles tres juveniles que si bien no están entre los prescindibles, si aparece una oferta conveniente serán vendidos. Son Lautaro Rivero, Ian Subiabre y Santiago Lencina. El defensor es titular pero quedó marcado con bajos rendimientos y las manos ante Boca y Belgrano. El extremo zurdo fue titular con Coudet pero perdió el puesto y terminó el Apertura afuera de los concentrados. Y el mediocampista ofensivo no fue tenido en cuenta por el Chacho y jugó muy poco.

De esta manera, River ejecutará una reconfiguración importante del plantel con muchas salidas de jugadores.

(Con información de Clarín)