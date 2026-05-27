Corrientes: Batistuta renunció a Boca Unidos

El Club Atlético Boca Unidos informó que, de común acuerdo, Lucas Batistuta ha dejado de desempeñarse como Director Técnico del plantel profesional. El equipo correntino suma cuatro partido sin ganar y quedó lejos de la zona de clasificación.

La decisión se adoptÓ luego de evaluar el presente deportivo del equipo y en virtud de no haberse alcanzado los resultados esperados.

"Desde la institución agradecemos a Lucas y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y los servicios prestados durante su etapa al frente del club", informaron.

Antes ya había renunciado José Chamot, director deportivo del Club. Batistuta había logrado ser campeón como DT varias veces en la liga de Reconquista, Santa Fe, y dirigir el Federal A le significó un desafió, que no tuvo los resultados esperados.

La dirigencia de Boca Unidos había decidido despedir a la dúpla Negro Nuñez y Rolando Ricardone, dos históricos de la entidad, quienes habían logrado varios triunfos y le cambiaron la cara al equipo, para contratar al hijo de exgoleador de la Selección argentina, Gabriel Batistuta. La apuesta no resultó como lo esperaban ¿Volverá la dupla Nuñes-Ricardone?

Boca Unidos ocupa el penúltimo escalón de la tabla con apenas 9 unidades. Hace cuatro fechas que no gana, viene ser goleado en Santiago del Estero y de igualar sin goles en su visita a Juventud Antonian.