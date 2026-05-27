Lionel Scaloni analiza sorpresas en la lista de Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina comenzó a delinear alternativas de cara al Mundial 2026 y Lionel Scaloni decidió sumar nuevos nombres a los trabajos previos. El técnico armó una lista reducida de siete futbolistas que participarán de entrenamientos y amistosos en la gira antes de la cita internacional.

La decisión surgió ante la preocupación por las lesiones y las molestias físicas que afectan a varios integrantes habituales del plantel. Scaloni busca evitar imprevistos de último momento como sucedió en 2022 y preparar variantes con tiempo de adaptación.

Opciones e incertidumbre

Entre los convocados aparecen Lucas Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo y Tomás Aranda, quienes integran la prelista de 55 reservados. Los cuatro continúan con posibilidades concretas de ingresar en la nómina definitiva de 26 jugadores.

Además, el entrenador sorprendió al mencionar que Joaquín Freitas, Ignacio Ovando y Simón Escobar también podrían ser convocados. Los tres no forman parte de la prelista inicial, aunque el cuerpo técnico mantiene abierta esa posibilidad.

Durante una entrevista con DSports, Scaloni explicó que la intención es contar con futbolistas preparados ante cualquier inconveniente físico. También remarcó que se trata de jóvenes con proyección y capacidad para aportar al grupo.

El foco quedó puesto especialmente sobre el lateral derecho del equipo argentino. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel llegan con molestias y lesiones que generan incertidumbre cerca del cierre oficial de la lista.