El Barcelona piensa en fichar a Julián Álvarez luego del Mundial

El Barcelona sacudió el mercado de pases europeo al armar una propuesta inminente para fichar a Julián Álvarez. El delantero de la Selección argentina, actualmente en el Atlético de Madrid, se transformó en la máxima prioridad de la dirigencia catalana para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

El director deportivo del club catalán, Deco, mantuvo una reunión clave el miércoles por la tarde con los intermediarios del club azulgrana y con Fernando Hidalgo, representante del delantero de la Selección argentina, para avanzar firmemente en la contratación de la estrella del Atlético de Madrid.

El cónclave presencial duró más de cuatro horas y dejó en claro que la negociación va en serio. Según reveló el diario Sport, la dirigencia catalana presentará en breve una primera oferta formal al Atlético de Madrid que rondará los 90 millones de euros más bonus, demostrando que el cordobés es la máxima prioridad de la institución.

Desde el entorno de la negociación advierten que la operación no será para nada rápida ni sencilla. El club madrileño pide muchísimo dinero para desprenderse de su figura y, como si fuera poco, el Barcelona tendrá que competir contra las billeteras del PSG —que está decidido a ir muy fuerte por el jugador— y del Arsenal de Inglaterra.

A pesar de la enorme competencia económica, en los pasillos del Camp Nou reina un optimismo moderado debido a la postura del propio futbolista, que nunca fue muy claro en cuanto a sus intenciones de seguir en el club de Madrid. Eso fue visto como un guiño por parte de las autoridades catalanas, que aceleraron la contratación.

De todas formas, nadie quiere pecar de optimista antes de tiempo porque el factor financiero sigue siendo el gran dolor de cabeza para el Barcelona. El Colchonero no va a facilitar la salida de una de sus principales piezas, pero los culés saben que la voluntad del jugador siempre termina teniendo un peso específico enorme en estos mercados.

La obsesión por el delantero de Calchín no es un manotazo de ahogado ni una oportunidad de mercado de último momento. El entrenador Hansi Flick ya charló en varias oportunidades con el atacante argentino, mientras que Deco mantiene contactos diarios con su entorno desde antes del inicio de este 2026.

La mesa chica del Barcelona está convencida de que Julián Álvarez es el futbolista ideal para convertirse en la bandera del proyecto deportivo durante la próxima década. La decisión institucional está tomada: el club catalán va a estirar la soga hasta las últimas consecuencias para romper el mercado europeo.

TN