Juan Manuel Cerúndolo dio el golpe y eliminó a Jannik Sinner en Roland Garros

El argentino Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una de las sorpresas de la jornada en Roland Garros al vencer a Jannik Sinner (1º del mundo) en un extenso partido de segunda ronda.

El encuentro se disputó en el Stade Roland-Garros, en París, donde el italiano estuvo dos sets arriba y a un game de cerrar el partido. Sin embargo, su rendimiento se vio afectado por molestias físicas. Cerúndolo aprovechó la situación y revirtió el desarrollo del juego para imponerse por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

Los tenistas argentinos acumulan 25 triunfos contra el número 1 del mundo en el circuito ATP. El último en hacerlo había sido Juan Martín del Potro tras vencer a Rafael Nadal, en las semifinales del US Open de 2018.

Hasta cuándo se juega el Abierto de Francia

La competencia en el Grand Slam continúa desde el domingo 24 de mayo hasta el 7 de junio. El torneo se desarrolla en el complejo ubicado en el distrito 16 de París.

El certamen se disputa bajo un contexto particular, con reclamos económicos de los jugadores que derivaron en restricciones en las conferencias de prensa, limitadas a 15 minutos. También se menciona la posibilidad de un boicot en el circuito.