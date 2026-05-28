Ferroviario eliminó a Lipton y se completó el cuadro de cuartos

En el último cruce de octavos de final de la Copa de la Liga, Ferroviario eliminó a Lipton y se mantiene en la lucha por el primer título de la temporada.

Con la clasificación de Vergolaga quedó completo el cuadro de cuartos de final, instancia que se jugará en dos días: sábado 30 de mayo y miércoles 3 de junio, de acuerdo a la programación que dio a conocer la Liga Correntina de Fútbol.

La clasificación de Ferroviario llegó desde el punto del penal el último miércoles. El partido contra Lipton terminó igualado en 1 tanto y en el desempate se impuso 5 a 4.

La apertura del marcador llegó en el primer tiempo. A los 27 minutos, Matías Medina abrió la cuenta para Ferroviario.

El panorama para Lipton se complicó porque durante la misma etapa se fue expulsado Matías Gómez, en tanto qu en el complemento, cuando ingresaron varios de los habituales titulares en el Provincial, también vio la tarjeta roja Braian Ledesma.

Pese a eso, y en tiempo de descuento, Antonio “Tony” Báez le dio el empate al equipo azul y obligó a los tiros desde el punto del penal para definir al clasificado.

El arquero González del Coll le atajó el primer disparo a Hernán Valenzuela y anotó al sexto disparo para darle el triunfo a Ferroviario.

En la serie de cinco, el disparo de Matías Matías Kuchak fue contenido por Ángel Torres y en el inicio de la serie de uno, Fabio Miño estrelló su remate en el travesaño.

Lo que viene

Los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga, primer torneo de la temporada en el fútbol capitalino se jugarán este sábado y el miércoles 30 de acuerdo al siguiente detalla:

Sábado 30

Cancha de Huracán: 14.00 Curupay vs. Mandiyú y 16 Doctor Montaña vs. Quilmes.

Miércoles 3 de junio

Cancha de Lipton: 14.00 Independiente vs. Ferroviario y 16.00 Huracán vs. Boca Unidos.

Los cuartos de final se juegan a un partido. Si el partido termina igualado, directamente se recurren a los tiros penales para determinar un ganador.