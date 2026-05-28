Tassano afirmó que esta temporada la prioridad de Regatas será el estadio

La Liga Nacional 2025/26 está en etapa de semifinales, pero varios clubes ya piensan en la próxima temporada. Eduardo Tassano, presidente del Club de Regatas Corrientes afirmó que lo “más importante este año será el estadio” y anticipó que trabajará en un equipo “sin las figuras” del último torneo.

El dirigente sostuvo que la próxima semana habrá una reunión en la entidad para analizar la Liga Nacional donde se decidirán los pasos a seguir pero “lo primero será asegurar el presupuesto, como siempre lo hicimos”.

“Lo más importante este año va a ser el estadio, vamos a trabajar fuertemente en eso”, sentenció Tassano en declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

El presidente no dio plazos de inicio y de duración de la obra al afirmar que “Está muy difícil la situación (económica)”, pero dejó en claro que este año se trabajará en la reconstrucción del estadio José Jorge Contte que sufrió la caída de su techo en agosto de 2025.

“La organización del equipo de la Liga al no tener estadio en muchos aspectos va a ser similar a esta última temporada”, en este sentido agradeció la colaboración de la dirigencia de San Martín, donde hizo las veces de local, de Alvear, donde realizó la mayoría de los entrenamientos, y del resto de los clubes que pusieron a disposición sus instalaciones frente a la inesperada situación.

“Como siempre nosotros queremos ser serios, tener una idea del presupuesto, confieso que este año viene muy difícil, esa retracción general de la economía hace que los sponsor, que todo el mundo este muy cauto, y eso nos pone con mucha cautela a la hora de decidir”, sostuvo al hablar sobre la conformación del equipo.

“En los próximos días nos estaremos reuniendo con la comisión directiva, haciendo análisis, es muy probable que no podamos armar un equipo con tantas figuras como este, pero igual vamos a tratar de conformar la mejor plantilla posible, obviamente dentro de la seriedad y responsabilidad, vamos a armar el mejor equipo posible”, aseveró.

Adelantó que los jugadores de la Liga Próximo tendrán la posibilidad de sumar más minutos y durante este jueves se conoció que el DT Leandro Ramella asumirá en Peñarol de Mar del Plata.

Regatas Corrientes, en la temporada 2026/27 volverá a tener doble competencia al ser uno de los equipos clasificados para diputar la Liga Sudamericana al ser quinto en la actual Liga Nacional.