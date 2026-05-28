Scaloni dio la lista con el correntino López entre los convocados

La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá con el correntino José Manuel López entre los convocados.

El delantero oriundo de la ciudad de San Lorenzo y figura en Palmeiras de Brasil entró en la consideración del entrenador en la últimas fechas de las Eliminatorias y desde allí fue convocado en todos los amistosos que jugó la selección.

Sin sorpresas en los arqueros, en la nómina de defensores se destaca la presencia de Facundo Medina en lugar de Marcos Acuña, la ausencia más sorpresiva luego de su semestre en River. A su vez, también ingresó Leonardo Balerdi, quedándose con el último boleto en la zaga central venciendo a Marcos Senesi.

En la mitad del campo de juego dicen presente Giovani Lo Celso y Valentín Barco, le ganaron en la pulseada a Franco Mastantuono y Emiliano Buendía.

Los futbolistas empezarán la concentración y los entrenamientos el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, en el centro de los Estados Unidos, donde la Albiceleste jugará dos de sus tres partidos en el Grupo J.

Durante ese período de preparación, la Selección disputará dos partidos amistosos en suelo norteamericano contra dos países que no se clasificaron al Mundial: Honduras (el 6, en Texas) e Islandia (el 9, en Auburn).

Y finalmente, el sueño celeste y blanco detrás de la cuarta estrella pondrá primera el martes 16 de junio vs. Argelia en Kansas, desde las 22 (hora argentina).

Luego continuará el lunes 22 a las 14 ante Austria, en Dallas, y regresará a Kansas para el último partido de la zona, frente a Jordania, el sábado 27 a partir de las 23.

Lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nico González (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nico Paz (Como)

Juan Manuel López (Palmeiras)

Lautaro Martínez (Inter)