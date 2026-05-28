Corrientes será sede del combate por el título Cono Sur AMB

Una velada boxística internacional tendrá lugar el próximo 6 de junio en Corrientes, donde el local Francisco “Toto” Gopar buscará quedarse con el título Cono Sur vacante de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría Supergallos.

La jornada deportiva se desarrollará en el estadio Gigante Box, ubicado sobre Felipe Cabral 2250 y comenzará a las 18 con exhibiciones de escuelas de combate. Más tarde se desarrollarán cinco peleas amateurs y, como cierre de la noche, llegará el combate principal entre Gopar y el bonaerense Pablo Gómez, experimentado púgil que fue campeón argentino en dos oportunidades, campeón latino y sudamericano.

Guillermo Gopar, organizador de la velada y padre del púgil radicado en Corrientes hace muchos años, explicó que la preparación del evento avanza “muy bien” y destacó que el Gigante Box ya cuenta con toda la estructura necesaria para este tipo de espectáculos.

Además, confirmó que habrá cinco combates, uno de ellos con un título Ambapa en juego, correspondiente a una liga nacional que continúa creciendo dentro del país.

En relación con la pelea principal, resaltó la trayectoria de Pablo Gómez. Para el organizador, enfrentar a un boxeador de esa experiencia “le da jerarquía al título”.

En tanto, Francisco “Toto” Gopar expresó su emoción por disputar nuevamente una pelea internacional y aseguró que llega al combate con tranquilidad gracias al trabajo realizado junto a su equipo.

El boxeador consideró que la velada representa un acontecimiento importante para el deporte local y sostuvo que, más allá de esta oportunidad personal, el crecimiento del boxeo en la provincia permitirá que otros jóvenes también puedan pelear por títulos importantes en el futuro.

Deporte y turismo

El secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Corrientes, José Sand, señaló que desde el primer momento la Municipalidad acompañó la iniciativa y remarcó la expectativa generada alrededor de una velada de carácter internacional.

El funcionario sostuvo que el respaldo al deporte forma parte de una política sostenida tanto por el Gobierno provincial como por la gestión del intendente Claudio Polich, “apoyando a sus deportistas” y brindando espacio a distintas disciplinas. En ese sentido, afirmó que este tipo de eventos permiten además incentivar a jóvenes que buscan profesionalizarse dentro del boxeo.

Sand destacó que la ciudad viene siendo sede de competencias de alcance nacional y consideró que eso genera un importante movimiento turístico y económico. En ese marco, remarcó que quienes llegan a Corrientes pueden disfrutar de “los escenarios naturales”, la gastronomía local y “la movida nocturna”, además del trato característico de los correntinos.