Sofía Fages fue bronce en el Campeonato de la República

En el natatorio Madre de Ciudades en la Ciudad de Santiago del Estero se llevó a cabo el Campeonato de la República de categoría cadetes, con la destacada acutación de Sofía Fages, que logró subir al podio.

Fages, representante del Club de Regatas Corrientes, onsiguió el tercer puesto en los 100 espalda, mientras que quedó muy cercaen los 200 espalda donde termió en el cuarto puesto.

Recordemos que Fages había recibido la convocatoria por parte de la CADDA para representar al país en el Campeonato Seccional de la Zona Sur (Sectional Southern Zone) en la ciudad de Ocala, Florida, en los Estados Unidos.

Por su parte, Martina Niquen pudo nadar por primera vez en una categoría federada, donde sumó una valiosa experiencia y lo hizo muy bien. Terminó séptima en los 200 pecho y fue 13° en los 100 pecho.

Las dos nadadoras del equipo que entrenan Leonardo Cabral y Soledad Schultheins, estuvieron acompañadas en esta ocasión por la instructora Lucila Britos.

Convoctatoria a Lafuente

Ezequiel Lafuente fue nuevamente seleccionado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos para ser parte del equipo nacional. Esta vez, la convocatoria es para representar al país en el Campeonato Panamericano de Natación Panam Aquatics en Ibagüe, Colombia a realizarse del 8 al 12 de julio.

La nueva llamada se dio luego de conocerse los resultados de las competencias clasificatorias, en este caso luego del Nacional de Juveniles, donde él logró tres medallas de plata en 50, 100 y 200 pecho.