Boca recibió otro duro golpe en La Bombonera y bajó a la Sudamericana

En otra pobre producción futbolística, Boca Juniors perdió en La Bombonera frente a la Universidad Católica de Chile 1 a 0 y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026. La única conquista de la noche la marcó Clemente Montes a los 33 minutos del primer tiempo.

Ahora el elenco Xeneize pasará jugar la Copa Sudamericana en la instancia de playoffs que enfrenta a los segundos de esta competencia con los terceros de la Libertadores.

El equipo chileno llegó a Buenos Aires con un claro libreto. Se refugió atrás y apostó al contragolpe. En la única oportunidad que tuvo logró el gol y después no pasó sobresaltos para mantener la mínima diferencia y adueñarse del Grupo D.

El equipo de Claudio Úbeda mostró la iniciativa en el comienzo con sendos intentos de Exequiel Zeballos y Marco Pellegrino, pero ya había mostrado deficiencias para cerrar las jugadas a balón detenido. Y justamente, de esa manera llegó el único gol de los Cruzados: un centro de Paredes desde un tiro libre en el último tercio estuvo seguido de un rechazo y el contragolpe del cuadro chileno. A los 33 minutos, Clemente Montes se acomodó en la puerta del área rival, enganchó de izquierda al centro y encajó un derechazo contra uno de los palos de Leandro Brey para marcar el único gol.

A partir de ahí, Boca Juniors se repitió en una escena constante de tirar centros al punto penal y dejarle todo el peso ofensivo al Changuito, que fue el mejor jugador del equipo por amplio margen. Además, Tomás Aranda demostró mucha personalidad, pero le faltó ser concreto en sus ataques.

Por otro lado, Leandro Paredes tampoco aportó claridad en el juego y padeció la falta de acompañantes en la mitad de la cancha. Sobre el final, le anularon un tanto a Ángel Romero por un correcto fuera de juego.

Luego de la eliminación en la Copa Libertadores, Boca quedó tercero del Grupo D y jugará contra O'Higgins en los playoffs de la Conmebol Sudamericana, en busca de acceder a los octavos de final, cuyos cruces quedarán sorteados este viernes a las 12.

La ida, en La Bombonera, será entre el martes 21 y el jueves 23 de julio (inmediatamente después del Mundial, con la final prevista para el domingo 19), mientras que la vuelta se jugará en Rancagua, Chile, a la semana siguiente.