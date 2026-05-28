Copa Sudamericana: River goleó en el Monumental y pasó a octavos de final

River venció por 3-0 a Blooming en el Estadio Monumental por la sexta fecha del Grupo H y se clasificó a los octavos de final de la COnmebol Sudamericana. Maxi Salas, Fausto Vera y Lucas Silva fueron los autores de los tantos.

River goleó a Blooming y se clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana

River fue el claro dominador del partido desde el comienzo. A los 10', Tomás Galván fue derribado dentro del área y Roberto Bruno Pérez Gutierrez, juez del compromiso, decidió cobrar penal. Maxi Salas se hizo cargo y la cruzó, pero la pelota dio en el palo.

Pese a no haber podido romper el cero con el tiro desde los 12 pasos, el equipo dirigido por Eduardo Coudet siguió siendo el claro dueño de la pelota y el partido. Salas, de cabeza, tuvo el 1-0 a los 20', pero se topó ante una buena respuesta del arquero Gustavo Almada.

Entre los 20' y los 40', Blooming empezó a pensar en las marcas. El cuadro boliviano se esforzó por armar un buen bloque defensivo. River, un poco cansado por el envión de los primeros minutos, empezó a tener complicaciones para generar peligro, más allá de ser el dueño absoluto de la pelota.

El equipo conducido por el Chacho tuvo un buen comienzo de cotejo, pero fue de más a menos y finalizó el primer tiempo con el 0-0 parcial. Los jugadores de River se fueron silbados por la paridad momentánea frente a Blooming.

En el complemento, después de un tibio comienzo, Lucas Martínez Quarta rompió el hielo con una jugada típica suya. Tomó la lanza, fue, tocó y pisó el área: de chilena, estuvo cerca del primero de River.

El Chino continuó con su buen partido y lo confirmó a los 11' del ST. El marcador central fue al frente y habilitó a Maxi Salas, que con una floja definición de derecha, sorprendió al arquero y colocó el 1-0.

Después del primer gol de River, Blooming se desmoronó. A los 22' del acto final, Joaquín Freitas cayó en el área y el árbitro nuevamente cobró penal. Recibió el llamado del VAR, pero el colegiado ratificó su decisión. Fausto Vera canjeó el tiro desde los 12 pasos por el 2-0 a favor del Millonario. Significó su primera anotación en el club de Núñez.

Faltaba la frutilla del postre para River. Lucas Silva, con un buen derechazo desde afuera, selló el 3-0 y su primer gol en la máxima categoría. Un proyecto de las inferiores del Millonario que promete para el segundo semestre.

Un detalle para nada menor es que River Plate concluyó el partido con 11 jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club. Una idea que va de la mano entre la dirigencia y Eduardo Coudet.

River Plate aplastó a Blooming por 3-0 con goles de Salas, Vera y Silva y se clasificó a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Todavía no conoce sus posibles rivales porque debe aguardar por el sorteo.

Espn