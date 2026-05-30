El PSG se consagró campeón de la Champions League tras vencer al Arsenal por penales

El PSG salió campeón de la Champions League y volvió a festejar en Europa luego de superar al Arsenal en la final disputada en Budapest. Tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos de juego, el equipo francés se quedó con el título al imponerse 4-3 en la tanda de penales.

El conjunto inglés abrió el marcador rápidamente. Kai Havertz anotó a los seis minutos del primer tiempo y, desde entonces, Arsenal optó por resguardarse cerca de su área para sostener la ventaja.

Sin embargo, PSG encontró la igualdad en el complemento. Ousmane Dembélé convirtió de penal y llevó el encuentro nuevamente al equilibrio.

Definición desde los doce pasos

Luego del empate, el partido ingresó en una etapa de mayor fricción y disputa. Ninguno de los equipos logró sacar diferencias durante el tiempo restante ni en el alargue.

La definición llegó mediante los penales, donde PSG mostró mayor eficacia y se impuso por 4 a 3. De esa manera, el equipo dirigido por Luis Enrique se consagró bicampeón de la Champions League, tras haber obtenido también la edición 2025.