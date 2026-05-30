Leandro Paredes sufrió un desgarro y es duda para el debut de Argentina en el Mundial

Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y encendió las alarmas en la Selección Argentina a pocos días del inicio del Mundial. La lesión fue confirmada este sábado tras los estudios médicos realizados por las molestias que arrastraba desde hace varios días.

El volante de Boca había terminado con dificultades físicas el partido ante Universidad Católica, que significó la eliminación del equipo de la Copa Libertadores. Durante el encuentro, el cuerpo técnico siguió de cerca su evolución e incluso tenía jugadores preparados para reemplazarlo en caso de que no pudiera continuar.

El propio futbolista admitió que jugó condicionado por el problema muscular. “Venía arrastrando en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido y tampoco iba a salir”, explicó.

Además, reveló que el entrenador le sugirió abandonar el campo para evitar una lesión mayor. “El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar”, sostuvo.

Se pierde los amistosos y preocupa de cara al Mundial

Aunque inicialmente se había informado que se trataba de una contractura, los estudios confirmaron un desgarro. Los médicos estiman una recuperación de tres semanas.

De esta manera, Paredes quedó descartado para los amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia, entre el 6 y el 9 de junio.

Los plazos de recuperación también ponen en duda su presencia en el debut mundialista de Argentina ante Argelia, previsto para el 16 de junio en Kansas City. La evolución de la lesión será clave para determinar si el mediocampista podrá llegar en condiciones al estreno de la albiceleste.

Con información de TyC Sports.