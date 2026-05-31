Traverso tuvo su revancha y logró un histórico triunfo 

El esquínense Benjamín Traverso tuvo revancha, dejó atrás un espectacular vuelco que puso en duda su presencia en Alta Gracia sin embargo logró su primer triunfo en la Fórmula 3 Metropolitana y se convirtió en el ganador Nº 100 de la categoría.

Traverso se impuso en la final sabatina en el circuito Oscar Cabalén en Alta Gracia, Córdoba, mientras que este domingo finalizó en el 18vo. Lugar.

El piloto de Esquina, llegó a Córdoba después de un fuerte vuelco sufrido en la fecha anterior. El Satorra Competición trabajó intensamente para darle un nuevo auto y así confirmó su presencia en la quinta fecha del campeonato.

La final estuvo marcada por múltiples incidentes y neutralizaciones, con varios autos dañados y una definición que terminó con auto de seguridad. En las vueltas de velocidad, Traverso mostró todo su potencial, ejecutó grandes maniobras para tomar el control de la competencia y encaminarse a una victoria tan trabajada como merecida.

«La verdad que estoy contentísimo. Lloré toda la vuelta de honor. No daba más, porque es un conjunto de cosas. No solo por el vuelco del último fin de semana que nos descolocó totalmente y hasta puso en duda nuestra continuidad acá en Córdoba, porque te descalza presupuestariamente de forma completa.», sostuvo Traverso.

En la jornada del domingo, Traverso partió desde el décimo segundo lugar. Llegó a escalar hasta el quinto puesto, pero su auto sufrió con el aumento de temperatura y terminó en la 18va.ubicación. Agustín Fulini se llevó el triunfo.

