Boca Unidos cambió de técnico y volvió al triunfo

Un triunfo revitalizador consiguió Boca Unidos en el Federal A de fútbol. Con el debut de Alberto Boggio (reemplazó a Lucas Batistuta) como entrenador, el equipo correntino cortó una racha negativa (no ganaba desde la quinta fecha) y sumó tres puntos vitales en la Zona 2. En el complejo Leoncio Benítez, el equipo correntino superó a Mitre de Posadas 2 a 1 y lo bajó de la primera ubicación.

Para Boca Unidos lo destacado fue la victoria y la reacción que mostró, sin embargo en el juego, por momento se vio superado, principalmente en el cierre del partido.

El encuentro correspondiente a la 11 fecha comenzó de manera negativa para Boca Unidos que a los 2 minutos ya perdía por el gol que marcó Rodrigo Cerdán. La conquista llegó desde un saque lateral, la pelota llegó al área grande y después de varios piques, Federico Quijano evitó el uno a cero, pero el rebote le quedó a Cerdán que abrió el marcador.

La respuesta correntina llegó casi de inmediato. A los 4 minutos, Lautaro Mendoza peleó un pelota por izquierda, recuperó y cuando se perfiló dentro del área sacó un potente zurdazo que dejó sin chanes a Guillermo Bachke.

En el resto del período, Mitre fue el que mejor se paró en el campo de juego frente a un rival que quedó muy lejos del arco.

En el amanecer del segundo tiempo, Boca Unidos llegó al segundo gol. A los 3 minutos, Antonio Medina puso un pase para Mbombaj, el volante sacó un centro y la pelota dio en la mano de Matías Espínola. El penal lo cambió por gol Mendoza.

El conjunto correntino se retrasó en el campo de juego, de manera peligrosa, y en el ataque dependió de los corajeadas individuales de Leandro Gómez y Mendoza.

En la próxima fecha, Boca Unidos visitará a Defensores de Vilelas.