Así es la logística de los convocados por Scaloni a EE.UU. para el Mundial

Se terminó la espera: la Selección Argentina, ya con plantel de 26 confirmado, emprendió viaje hacia Estados Unidos para afrontar el Mundial 2026.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni organizó una logística especial, buscando optimizar los tiempos de viaje de un plantel que llega desde distintos puntos del mundo.

¿Cómo es el viaje de la Selección Argentina a Kansas City?

La mayor parte de los convocados salió a las 02:15 de la madrugada en un vuelo chárter especialmente organizado para la AFA, con destino a Kansas. Allí están varios campeones del mundo, como Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Gerónimo Rulli, Exequiel Palacios Thiago Almada y Julián Álvarez, además de los también convocados Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nico Paz y José López.

El cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni también viaja en ese chárter, así como los jugadores que se sumarán para los entrenamientos y los amistosos de la Albiceleste en los próximos días (Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Nicolás Capaldo y Agustín Giay).

Por otra parte, ocho futbolistas llegarán directamente por sus propios medios a la concentración argentina. En esa lista aparecen Emiliano Martínez, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi, quienes se incorporarán al plantel en tierras norteamericanas.

El debut está fijado para el 16 de junio, contra Argelia, pero antes los campeones del mundo seguirán con los trabajos previos en Estados Unidos, alojándose en el Hotel Origin de Kansas City, donde formará su búnker mundialista, que tendrá al predio del Sporting Kansas City como epicento de los entrenamientos.

Este domingo 31 de mayo, la delegación se acomodará en Kansas City y, a partir del lunes 1° de junio, ya en el mes mundialista, retomará sus entrenamientos, que tendrán lugar en Kansas hasta la previa del primer amistoso, el sábado 6 de junio contra Honduras en Texas.

Luego, el equipo comandado por Messi viajará hacia Alabama para chocar el martes 9 de junio con Islandia -el partido tendrá lugar en Auburn-, mientras que a continuación regresará a Kansas City para enfocarse de lleno en el partido con Argelia, el martes 16 en el Arrowhead Stadium.

Los siguientes encuentros serán en Dallas, el lunes 22 contra Austria y el sábado 27 frente a Jordania, pero Argentina volverá a Kansas después de cada partido para seguir preparándose en su búnker, aprovechando la distancia -vuelo directo de menos de dos horas- y puliendo la logística en un lugar conocido.

De esta manera, la Selección comienza a reunirse para iniciar la preparación final de cara a la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Con una base importante de campeones del mundo y varias caras nuevas, Argentina pone en marcha la cuenta regresiva para una nueva Copa del Mundo.

Espn