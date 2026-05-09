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Empedrado visita Goya y Lipton viaja a Mercedes en el inicio de los cuartos de final

La jornada de domingo está reservada para los encuentros de ida en cuatro ciudades. 

Por El Litoral

Sabado, 09 de mayo de 2026 a las 19:36
Gentileza Deportivo Empedrado
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