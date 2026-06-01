Lipton y Victoria definirán el Provincial 2026

La definición del Torneo Provincial de Clubes 2026 será entre Lipton y Victoria de Curuzú Cuatiá. Los dos equipos clasificaron después de las apasionantes revanchas que se jugaron el pasado fin de semana.

Lipton se impuso como local a Huracán de Goya 4 a 1 para cerrar su eliminatorio por el mismo marcador global, habían empatado en 0 el partido de ida, mientras que Victoria le ganó a Central Goya 1 a 0, igualó la serie y desde el punto del penal se impuso 3 a 2.

La final se jugará la mejor de dos partidos con ventaja de localia para el equipo capitalino que terminó mejor ubicado en la fase de grupos. El campeón, accederá al próximo Regional Federal Amateur.

La clasificación de Lipton se concretó el último sábado en el estadio Quincho D'Andrea. Nicolás Segovia y Antonio Báez adelantaron el equipo de Pablo Suárez en el marcador durante el primer tiempo. En el complemento, aumentaron la cuenta nuevamente Tony Báez y Bianchetti pusieron el 4 a 0 y el descuento fue autoría de Blanco.

El triunfo de Victoria fue el domingo en Curuzú. El local se impuso 1 a 0 con gol de Rubén Medina de tiro penal. Así la serie quedó empatada en 1 y fueron a los penales donde la V se impuso 3 a 2 con el arquero Jonathan Romero como figura (atajó tres remates).