Destacada actuación de Goya Atletismo en la Copa Nacional de Clubes de Lanzamientos

La delegación de Goya Atletismo tuvo una sobresaliente participación durante el pasado fin de semana en la primera edición de la Copa Nacional de Clubes de Lanzamientos, realizada en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

La representación goyana estuvo integrada por 13 atletas y 3 entrenadores, quienes viajaron para competir en este importante certamen nacional que reunió a destacados lanzadores de diferentes puntos del país.

El balance deportivo fue altamente positivo para el equipo, que logró obtener un total de cinco medallas en las distintas pruebas de lanzamiento, consolidando el crecimiento que viene mostrando el atletismo local en esta especialidad. Además, uno de los resultados más destacados fue la consagración de un nuevo campeón nacional en lanzamiento de jabalina, logro que representa un importante orgullo para la ciudad y para todo el atletismo correntino.

Los resultados obtenidos son el reflejo del esfuerzo, la dedicación y el trabajo constante que atletas, entrenadores y familias vienen realizando durante todo el año, apostando al desarrollo deportivo y a la formación de jóvenes talentos.

Entre los atletas que lograron subir al podio se encuentran:

- Estefano Toscani, Campeón Nacional en lanzamiento de jabalina u18

- Brisa Insaurralde Subcampeona nacional lanzamiento de bala u18

- Ana Paula Fernández Subcampeona nacional lanzamiento de martillo u16

- Francisco Fachinotti tercer puesto Lanzamiento de bala u18

- Ángel Gómez tercer puesto Lanzamiento de martillo u23

Asimismo, formaron parte de la delegación los siguientes atletas:

Luciana Gómez, Ludmila Enriquez, María Ortiz, Cosme García, Enzo Centurión, Marcos Ortiz, Sebastián Romero y Rodrigo Escobar.

German Sánchez, José Luis Maciel y Florencia Ayala, formaron parte del equipo de entrenadores que acompañaron a los atletas.

Desde Goya Atletismo destacaron el compromiso de todos los participantes y el acompañamiento de las familias y sponsors privados, quienes hacen posible que los deportistas puedan representar a la ciudad en competencias de nivel nacional.

La participación en este tipo de eventos no solo permite medir el rendimiento deportivo frente a los mejores atletas del país, sino que también constituye una experiencia formativa de gran valor para el crecimiento personal y deportivo de cada integrante de la delegación.

Con estos resultados, Goya Atletismo continúa afianzándose como una de las referencias provinciales en las pruebas de lanzamiento, proyectando nuevos desafíos y objetivos para lo que resta de la temporada.

Agradecen infinitamente el apoyo de la Municipalidad de Goya, y de la dirección de deportes de la misma.