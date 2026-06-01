Midón continúa con su gira por Europa

El correntino Lautaro Midón superó con éxito la primera ronda del Challenger de Prestejov, República Checa, una nueva parada de su gira europea. Midón (212º en el ránking de la ATP) venció este lunes por la primera ronda del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo al local Zdenek Kolar (162º y octavo preclasificado) por 7-5 y 6-1.

El UniCredit Czech Open es uno de los torneos más históricos y prestigiosos del ATP Challenger Tour. Se disputa desde 1994 en Prostejov y es de categoría 100.

En la segunda ronda, el jugador correntina de 22 años enfrentará, recién el miércoles, al vencedor del cotejo que hoy sostendrán Genaro Oliveri (Argentina) y Martin Krumich (República Checa).

Midón se encuentra en Europa desde los primeros días de mayo cuando disputó un challenger en Oeiras, luego participó de la clasificación a Roland Garros y continuó con otro challenger en Italia.