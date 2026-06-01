Boca Unidos logró un triunfo que renueva la ilusión

Pasó la undécima fecha del Torneo Federal A 2026, Boca Unidos volvió al triunfo y sumó tres puntos vitales que le permiten renovar la ilusión. El pasado domingo, el aurirrojo superó como local a Mitre de Posadas 2 a 1. Fue la presentación de Alberto Boggio como DT, en remplazo de Lucas Batista, y el regreso a la victoria después de la que logró en la quinta fecha del certamen.

Boggio asumió el cargo como interino, pero la dirigencia encargada del fútbol en el club, buscará que siga en el cargo. Las conversaciones empezaron y es cuestión de horas para una definición. "Soy un empleado del club, cuando me pidieron de dar una mano les dije que si, es más le ofrecí mi renuncia a partir del lunes por que yo había venido con un grupo de gente que ya no queda nadie, pero me pidieron que quede en el club trabajando y que después de este partido íbamos a tener una charla y definir como se sigue", comentó Boggio.

El triunfo y la derrota de Defensores de Vilelas, le permitió al equipo correntino superar al chaqueño en la tabla de posiciones y este fin de semana (probablemente el sábado 6 desde las 15,30) se verán las caras en Resistencia.

Además, Boca Unidos quedó a dos puntos de la zona de clasificación. El cuarto lugar en la Zona 2 lo tiene Juventud Antoniana de Salta con 14 puntos, mientras que el elenco boquense está séptimo con 12. En el medio aparecen Tucumán Central (13) y Sarmiento de La Banda (12 pero con mejor diferencia de gol que Boca Unidos).

Durante la fecha 11, segunda de las revanchas, Sol de América de Formosa superó como local a Juventud Antoniana 1 a 0 con gol de Sebastián Jiménez. En tanto que también en condición de local, Tucumán Central superó a Defensores de Vilelas 2 a 0 con goles marcados por Benjamín Ruiz Rodríguez y Francisco Smith.

Mientras que la única victoria visitante se concretó en la capital chaqueña. Sarmiento de La Banda le ganó a Sarmiento de Resistencia 1 a 0 con gol Enzo Gutiérrez.

Con estos marcadores, las posiciones en la Zona 2 quedaron de esta manera: Sol de América 19, Mitre 18, San Martín de Formosa 17, Juventud Antoniana 14, Tucumán Central 13, Sarmiento de La Banda y Boca Unidos 13, Defensores 10 y Sarmiento de Resistencia 6.

La décimo segunda fecha, tercera de las revanchas, contempla estos partidos:

San Martín vs. Tucumán Central

Defensores vs. Boca Unidos

Mitre vs. Sarmiento de Resistencia

Sarmiento de La Banda vs. Sol de América