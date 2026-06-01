Sofía Meabe disputó la clasificación de Roland Garros Juniors

La correntina Sofía Meabe (18 años) fue parte de Roland Garros Juniors 2026. Compitió en la etapa clasificación del segundo Grand Slam del año que se se está llevando adelante en las instalaciones del Stade Roland Garros en París.

Meabe (75º en el ránking ITF Juniors) partió como octava preclasificada en País, perdió en primera ronda frente a la local Vida Boulard por 6-4 y 7-6 (5) y así quedó sin la posibilidad de ingresar al cuadro principal.

Antes de la competencia en Francia, Sofía que es una de las tres argentinas que están en Top 100 escalafón mundial de la ITF, disputó dos torneos en Italia y uno en Bélgica como parte de su preparación, logrando una segunda ronda en el J500 de Milán.