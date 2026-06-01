Estudiantes goleó a Rosario Central y pasó a octavos de final de la Copa Argentina

Estudiantes de La Plata goleó a Rosario Central por 3-0 en los 16avos de final de la Copa Argentina. Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain fueron los autores de los tantos.

El equipo del Cacique Medina hizo un sólido encuentro en el Mario Alberto Kempes y se metió en los octavos de final. Tuvo un su 10 a la gran figura del partido, que anotó un gol y entregó dos asistencias.

El Pincha dominó el partido, prácticamente, desde el comienzo cuando se puso arriba con el tanto de Carrillo a los tres minutos de iniciadas las acciones.

Para reafirmar su protagonismo, Palacios desde los doce pasos estampó el 2-0 a los 26 minutos.

Con el correr de los minutos Estudiantes fue minimizando el juego de Rosario Central.

En el complemento el Canalla, con Ángel Di María como estandarte, tuvo un atisbo de rebeldía, pero no logró el descuento.

Esto se dio por las grandes intervenciones de Fabricio Iacovich y las malas definiciones.

La desesperación fue apoderándose de los jugadores de Rosario Central y así fue como Franco Ibarra se fue expulsado a los 81 minutos.

Cinco más tarde, Amondarain estableció el definitivo 3-0 para el delirio de todos los fanáticos del Pincha que viajaron hasta Córdoba.

En los octavos de final, Estudiantes enfrentará al ganador de la serie entre Huracán y Barracas Central.