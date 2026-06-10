La final de la Copa de la Liga Correntina se jugará en el estadio de Boca Unidos

La Liga Correntina de Fútbol (LCF) confirmó que la final de la Copa de la Liga 2026 se disputará en el estadio del Club Atlético Boca Unidos.

El encuentro será entre Deportivo Mandiyú e Independiente del barrio Unión, los dos equipos que lograron avanzar tras superar las semifinales del certamen.

El partido está programado para el lunes 15 de junio a las 15 y tendrá como escenario la cancha principal del predio Leoncio Benítez, uno de los estadios más importantes de la provincia.

Para la definición se prevé un operativo especial de seguridad, con ingresos y boleterías diferenciadas para cada una de las parcialidades que concurran al encuentro.

Independiente selló su clasificación a la final luego de imponerse por 4 a 1 frente a Dr. Montaña, mientras que Deportivo Mandiyú consiguió el pasaje tras una definición cargada de emoción ante Huracán Corrientes.

Luego de igualar sin goles durante el tiempo reglamentario, el conjunto algodonero se quedó con la victoria por 8 a 7 en la tanda de penales y aseguró su lugar en el partido decisivo.

Se define el primer campeón del año

La final pondrá frente a frente a dos equipos que tuvieron destacadas campañas a lo largo del torneo y que buscarán quedarse con uno de los títulos más importantes del fútbol correntino.

La expectativa es alta entre los hinchas de ambos clubes, que volverán a encontrarse en una definición que promete una gran convocatoria en el estadio aurirrojo.

Con la sede ya confirmada, Mandiyú e Independiente iniciaron la cuenta regresiva para disputar el encuentro que consagrará al campeón de la Copa de la Liga Correntina 2026.