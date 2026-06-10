La triple ceremonia de inauguración del Mundial 2026: horarios y cómo seguir en vivo

La espera llegó a su fin. Este jueves 11 de junio inicia el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, con el partido inaugural correspondiente a la primera fecha del Grupo A, en el que se enfrentará el seleccionado mexicano ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Previo a este partido, se llevará a cabo la ceremonia inaugural de este certamen, que contará con la presencia de distintos artistas locales y un show que durará aproximadamente una hora y media, por lo que la transmisión comenzará dos horas antes del duelo.

Cómo será la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Desde las 14.30 de Argentina comenzará el mismo jueves 11 de junio la ceremonia de inauguración del Mundial, que será en el Estadio Azteca. La misma tendrá una duración aproximada de 90 minutos y contará con la presencia de distintos artistas mexicanos, tales como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla, Shakira y Burna Boy.

Shakira interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del certamen.

Además, durante esa ceremonia se realizarán homenajes a Diego Armando Maradona y Pelé.

Esto no será todo: el viernes 12, se dará otra ceremonia previa al duelo entre Canadá y Bosnia Herzegovina en el BMO Field, con las presentaciones de Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

La sede de Estados Unidos

En esta sede, la inauguración ocurrirá el viernes en Los Ángeles, desde las 20.30, antes del cruce entre Estados Unidos y Paraguay.

Artistas: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

De esta manera, al ser tres países las sedes del Mundial, la Copa del Mundo tendrá tres ceremonias de inauguración. En contraparte, la ceremonia de clausura será una sola y se dará el día de la final, el domingo 19 de julio, a las 16.00 de Argentina, en el MetLife Stadium.

Cómo ver en vivo la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural que se llevará a cabo en la previa del encuentro entre México y Sudáfrica, podrá verse a través de la pantalla de DSports (cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de la plataforma Paramount+), así como también mediante el streaming de Disney+ y por TyC Sports y Telefé.

*Página 12/Austral Opinión