Argentina goleó a Islandia y cerró su preparación para el Mundial

La Selección Argentina goleó 3-0 a Islandia en su último amistoso previo al Mundial 2026 y concluyó la gira preparatoria con una actuación convincente. El encuentro se disputó este martes por la noche en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

El entrenador Lionel Scaloni utilizó de arranque una formación alternativa con varios futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo titular. Durante la primera etapa, el seleccionado nacional logró abrir el marcador gracias a una destacada definición de Valentín Barco, una de las figuras del encuentro.

Para el segundo tiempo, Scaloni metió a varios pesos pesados que aparecen como candidatos a integrar la alineación inicial en el estreno frente a Argelia. Entre ellos estuvieron Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Messi marcó y fue decisivo

La presencia del capitán tuvo impacto inmediato en el desarrollo del partido. A pocos instantes de ingresar, habilitó a Lautaro Martínez con un pase profundo que terminó en penal tras una infracción del arquero rival.

Messi ejecutó la pena máxima y convirtió el segundo tanto argentino. Con ese gol, además, se transformó en el futbolista de mayor edad en marcar para la Selección Argentina.

Cierre positivo antes del debut

En los minutos finales, el conjunto albiceleste amplió la diferencia mediante una acción colectiva. Una combinación entre Messi, De Paul y Almada terminó con la conquista que selló el 3-0 definitivo.

De esta manera, la Selección Argentina cerró su preparación con una victoria clara y una imagen positiva. Ahora, el plantel enfoca toda su atención en el debut mundialista previsto para el próximo martes ante Argelia.