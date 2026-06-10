"El escudo está por arriba de todo": duras sanciones a futbolistas de Boca Unidos

La comisión directiva de Boca Unidos dictaminó que aplicará severas penalizaciones de carácter deportivo y económico contra nueve integrantes del plantel profesional que compite en el torneo Federal A. La medida se adoptó luego de que los futbolistas incurrieran en reiteradas faltas disciplinarias durante la última semana.

Desde la dirigencia aurirroja, Iván Gold advirtió que varios de los implicados serán degradados por tiempo indeterminado al equipo de la Liga local y remarcó de forma tajante que la camiseta de la institución debe defenderse con máxima responsabilidad.

"El escudo del club está por arriba de todo"

La dirigencia de Boca Unidos resolvió tomar cartas en el asunto tras constatar que un grupo de futbolistas violó las pautas de conducta profesionales previas a las sesiones de entrenamiento.

El referente de la comisión directiva del club correntino, Iván Gold, fijó la postura oficial de la institución y confirmó que "las sanciones disciplinarias para estos nueve jugadores que estuvieron involucrados van a ser rutilantes", anticipando un castigo ejemplar.

El malestar de las autoridades radica principalmente en la falta de compromiso y en el daño colateral que estos episodios generan a la imagen pública de la entidad que se esfuerza para sostenerse en la tercera categoría del fútbol argentino.

Gold argumentó con dureza las medidas ante la situación que traspasó en el vestuario de la Ribera: "El escudo del club está por arriba de todo. No podemos permitir que estas cosas que hubo en la semana pasada vuelvan a repetirse porque no puede pasar".

El directivo agregó que el plantel debe tomar real dimensión del lugar que ocupa en el mapa deportivo de la región: "Están defendiendo una camiseta, hoy este club representa una provincia a nivel nacional. Entonces este jugador, ya sea afuera o dentro de Corrientes, cuando esté en un plantel y más en este club como Boca Unidos, tiene que dejar la vida".

Sanciones deportivas y económicas para los nueve apuntados

Respecto a la metodología y al alcance que tendrán las sansiones, desde la comisión directiva detallaron que el castigo golpeará de forma directa tanto el bolsillo como la continuidad futbolística de los infractores. Aunque se optó por el resguardo de las identidades para preservar el patrimonio del club, los nueve futbolistas ya fueron formalmente notificados de su nueva situación regulatoria.

"Va a haber algunos jugadores, sin dar nombres, que por un tiempo indeterminado, hasta que el veto lo considere, van a entrenar con el plantel de la Liga local", confirmó Gold sobre el primer paso de la purga deportiva.

Asimismo, el dirigente advirtió que el tribunal interno continuará evaluando el legajo de cada implicado para endurecer las multas en caso de reincidencia: "Después veremos también las demás sanciones, pero le vuelvo a repetir: las sanciones van a ser drásticas porque el escudo está por arriba de todo y no pueden pasar estas cosas en el club".

Finalmente, la dirigencia apeló a que esta intervención sirva como un llamado de atención definitivo para encauzar los objetivos futbolísticos del primer equipo. "El jugador tiene que venir y dedicarse a entrenar y a jugar, porque para eso lo trajimos. Espero que ahora el jugador entienda que esto no puede volver a pasar", concluyó Gold.

Con información de Sport Corrientes y República Aurirroja