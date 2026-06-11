México ganó en el debut en un partido con tres expulsados

El partido inaugural del Mundial 2026 no dio lugar a las sorpresas y México se impuso por 2-0 sobre Sudáfrica por la primera fecha del Grupo A en un partido que terminó con tres expulsados.

Con un tempranero gol de Julián Quiñones, que aprovechó un grosero error defensivo, y otro de Raúl Jiménez, el Tri sumó sus primeros tres puntos en el certamen aunque sufrió la roja de César Montes sobre el final. Los Bafana Bafana terminaron con nueve por las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane.

México comenzó el partido con una presión alta que muy pronto le dio resultados. A los 9 minutos, una recuperación cerca del área sudafricana derivó en el gol de Julian Quiñones, con un remate que se metió entre las piernas del portero Williams.

Las cosas se complicarían aún más en el segundo tiempo para Sudáfrica. A los 5, Sphephelo Sithole no dejó escapar a Brian Gutiérrez, que se escapaba solo al arco. Se trató del primer expulsado del torneo.

A los 22 minutos, Raúl Jiménez estiró la ventaja con un cabezazo luego de recibir un centro perfecto desde la izquierda de Alvarado.

Con la ventaja, México movió el balón con algo menos de agresividad y dejó correr los minutos. La expulsión de Zwane sobre el final no cambió demasiado las cosas para dos equipos que ya habían hecho demasiado desgaste.

El equipo dirigido por Javier Aguirre disputará su segunda jornada ante Corea del Sur el jueves 18 a las 22.00 en el Estadio Akron de Guadalajara, mientras que los de Hugo Broos chocarán con República Checa en la madrugada del mismo jueves, a la 01.00 y en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

