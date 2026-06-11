Zárate se instaló por primera vez en los cuartos de final de un challenger

En el Tucumán Lawn Tennis Club, Carlos María Zárate se instaló en los cuartos de final del AAT Challenger IEB+ edición Tucumán. Es la primera vez que el correntino de 21 años se instala en esta instancia de un certamen que forma parte del ATP Challenger Tour.

Este jueves, en un jornada que comenzó demorada por la lluvia, Zárate (467º en el ránking de la ATP) venció al experimentado peruano Arklon Huertas Del Pino Cordova (769º) por 6-3 y 7-6 (8-6) en 1 hora y 46 minutos de juego.

Con esta victoria, “Cali” Zárate se instaló por primera vez en su carrera profesional dentro de los ocho mejores de un challenger y en el ránking en vivo de la ATP está cerca de quebrar la barrera de los 400.

En el cruce de octavos de final, este viernes, Zárate enfrentará a su compatriota Luciano Ambrogi (402º) que viene de eliminar a Santiago Rodríguez Taverna por 7-5, 6-7 (3-7) y 6-0.

Será el segundo choque entre los argentinos en el circuito profesional. La única vez que jugaron entre sí fue en el M25 de Luján, Buenos Aires, durante el presente año, y el triunfo correspondió al correntino.

El camino de Zárate en la capital tucumana comenzó con una buena victoria sobre Juan Bautista Torres (282°) por 6-1 y 7-6 (3).

Por otra parte, Zárate junto a Juan Estevez (385°) son los líderes de la carrera por la Beca Galperin al Mérito, comenzando la semana con 37 puntos cada.

Al igual que en todos los torneos profesionales internacionales en el país, el AAT Challenger edición Tucumán es una nueva oportunidad para los argentinos de hasta 22 años de edad de sumar puntos para la Beca Galperin al Mérito. La misma premiará a fin de año a los tenistas de este grupo que más puntos ATP ganen en el país.

En febrero de 2025, Carlos Zárate sacó su primer punto ATP en Yerba Buena, Tucumán. Poco más de un año después, ya está al borde de meterse entre los mejores 400 del mundo. Así explica el correntino su progreso en el circuito en este período.

“Hace un año jugaba mi primer challenger y lograba mi primer triunfo en Santa Fe. Creo que todo pasa por el trabajo, por seguir construyendo mi juego, seguir perfeccionándolo. También debo seguir construyendo mi paciencia, creo que tengo muy buenos tiros pero muy ansioso a la hora de jugar. Esto lo fui mejorando con el tiempo y creo que es lo que están dando los triunfos”, sostuvo en declaraciones a la AAT.