Salas entrenó en el club de su infancia

Mientras define su futuro, lejos de River, Maximiliano Salas regresó a Curuzú Cuatiá y entrenó en el club que lo vio nacer: Victoria.

El delantero fue declarado prescindible por Eduardo Coudet en el Millonario pero no quiere perder su estado físico y decidió entrenar en la entidad cuya tribuna principal lleva su nombre.

Para el atacante, pisar ese césped tuvo un valor especial. No fue solo una puesta a punto física y futbolística, sino también un regreso al lugar donde empezó a construir su camino con la pelota.

Durante la práctica, Salas se movió junto a los chicos de las inferiores del club, compartiendo ejercicios, experiencia y cercanía con las futuras promesas de la institución. La presencia del delantero revolucionó a la ciudad y generó una enorme emoción entre los jóvenes futbolistas.

El propio Club Victoria, que disputará la final del Provincial frente a Lipton, compartió en sus redes sociales un video bajo el título “Sentido de pertenencia”, en el que se lo ve entrenando en el escenario más simbólico de su vida deportiva.

Salas había llegado a River con muchas expectativas tras su conflictiva salida de Racing, pero su paso por Núñez no fue el esperado. Coudet ya le comunicó que deberá buscarse un nuevo club y, si su salida se demora, el delantero deberá entrenarse apartado del grupo.

Mientras el Millonario analiza su futuro y difícilmente recupere los ocho millones de euros que pagó por su cláusula de rescisión, Salas eligió volver al punto de partida para tomar impulso.

En medio de la incertidumbre, el delantero encontró refugio en su lugar de origen, donde el cariño sigue intacto y su historia está grabada, literalmente, en una tribuna.