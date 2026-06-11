Krujoski buscará volver al Top 3 en Rosario

La 6ª fecha de la temporada 2026 del Turismo Carretera 2000 se vivirá este fin de semana en Rosario. El correntino Humberto Krujoski marcha cuarto en el campeonato pero confía en lograr buenos resultados para meterse de lleno en la lucha por el campeonato.

“Rosario tiene la curva uno muy veloz, con peralte y con algunas ondulaciones, lo cual pone en compromiso siempre el tránsito. Ahí el auto tiende a desacomodarse, por lo tanto, hay que pensar muy bien la puesta a punto para hacer esa curva rápida. Luego tiene una recta que lleva a un sector donde comienza la parte sinuosa donde pasa a ser muy importante la tracción”, sostuvo Krujoski al analizar el circuito rosarino “Juan Manuel Fangio”.

“A medida que avanza el circuito va poniéndose más difícil y por eso hay que equilibrar el auto para poder hacer bien tanto el curvon como el sector lento para ser competitivo. Pero nunca se puede todo. Así que hay que elegir y ahí está el secreto de este circuito. Necesitamos trazar una línea de trabajo para ver qué funciona mejor en la puesta a punto para los diferentes sectores del circuito”, concluyo el piloto del ACRA-Ambrogio Racing.

Con cinco fechas desarrolladas Bernardo Llaver es el lider del campeonato con 296 puntos, segundo esta Luis José “Josito” Di Palma con 280, tercero Lucas Bohdanowicz con 251, cuarto Humberto Krujoski con 245 y quinto Facundo Ardusso con 243 unidades.

La actividad en Rosario comenzará este viernes con una tand de entrenamientos desde las 16.30. El sábado habrá otra tanda de práctica, la clasificación será a partir de las 11.05 y la Final 1 se largará a las 12.30. En tanto que el domingo 14 la Final 2 comenzará a las 13.