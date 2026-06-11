En una semana complicada, Boca Unidos confirmó a Boggio como DT

Boca Unidos intenta retomar la calma y prepara el encuentro del domingo frente a San Martín de Formosa en la capital correntina. Al complicado panorama deportivo del Aurirrojo, está penúltimo en la Zona 2 del Federal A, se le sumó un cimbronazo en el inicio de la semana por actos de indisciplinas de varios jugadores.

La situación derivó en que seis jugadores del Federal A pasaron a entrenar con el plantel de la Liga. En el medio la entidad correntina anunció el regreso de Alejandro Donatti y confirmó el nuevo cuerpo técnico con Alberto Boggio como entrenador principal.

En el inicio de la semana se conoció que al menos seis jugadores participaron del cumpleños de Cristian Chávez, el pasado jueves, y se prolongaron en los festejos, a solo dos días de la presentación de Boca Unidos en Resistencia.

En un primer momento, los integrantes de la Gerencia de Fútbol analizaban la recisión de algunos contratros, pero luego de una reunión con la comisión directiva y el cuerpo técnico, la sanción quedó en bajar a los involucrados a entrenar junto al plantel de la Liga.

Desde el miércoles, Saúl Abecasis, Daniel “Keko” Villalva y Alejandro Leani trabajan con el equipo liguista y la misma suerte correrán, una vez que se recuperen de sus lesiones, Chávez, Martín Ojeda y Diego Sánchez Paredes.

La semana continúo con el anuncio sobre la vuelta de Alejandro Donatti. El defensor con pasado en Rosario Central, Flamengo, Racing y San Lorenzo, dejó la práctica activa en 2024 cuando jugaba para Sarmiento de Junín.

Donatti estuvo en Boca Unidos desde el 2008 al 2012 recién quedará habilitado el 24 de junio cuando se permitirá incorporar cuatro jugadores en los planteles del Federal A.

“Estoy muy feliz. Hablé con los dirigentes y les dije que cuenten conmigo para lo que sea. Me tentaron y en estos días buscaremos ponernos a punto físicamente”, sostuvo Donatti en declaraciones a El Deportivo de FM La Red.

En tanto que este jueves, Boca Unidos confirmó que Boggio encabezará el nuevo cuerpo técnico en lugar de Lucas Batistuta.

Boggio dirigió dos encuentros (triunfo contra Mitre y derrota frente a Defensores) como interino, pero se lo oficializó como entrenador princial.

El cuerpo técnico se completa con Emanuel Fernández (Ayudante de campo), Lucas Córdoba y Julian Pozzi (prepadores físicos) y Simón Espíndola.

Para recibir a a San Martín el domingo desde las 15,30, Boggio no podrá contar, además de los sancionados internamente, con Ataliva Schweizer que fue expulsado frente a Defensores de Vilelas, mientras se espera la evolución de los lesionados Lucio Velasco y Antonio Medina.