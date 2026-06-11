Preocupación en Argentina por una lesión de Tagliafico

El defensor de la selección Argentina Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro de grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda, que lo marginaría de los primeros días de competencia en el Mundial 2026.

El futbolista sintió la molestia en el entretiempo del amistoso ante Honduras, disputado el pasado sábado 6 de junio, y en principio se creía que era una sobrecarga, aunque el diagnóstico fue algo más grave de lo esperado.

Consolidado como el lateral izquierdo titular del seleccionado argentino, Tagliafico se podría perder las dos primeras fechas, ante Argelia y Austria, por lo que el entrenador Lionel Scaloni deberá probar alternativas.

El equipo albiceleste entrenó este jueves en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. La novedad fue que Leandro Paredes, quien se recuperaba de una distensión, ya se movió con botines. También estuvo Nicolás González, que arrastraba una sobrecarga y está en duda para el debut.

Julián Álvarez también practicó con sus compañeros. En tanto que Nicolás Paz tiene una pequeña fatiga y decidieron administrar sus cargas con trabajos en el gimnasio y con el kinesiólogo y por lo tanto trabajó en forma diferenciada al resto de sus compañeros.

La jornada del jueves además trajo otra muy buena noticia al cuerpo técnico de Lionel Scaloni: le retiraron el yeso a Emiliano Martínez y pudo practicar con guantes. Igualmente, no esforzó la mano de la lesión y le aumentarán las exigencias progresivamente para no resentirlo.

Con respecto a la titularidad pensando en Argelia, al volante de Boca le subirán las cargas con el objetivo de que llegue en las mejores condiciones posibles. Más allá de que no será titular, la intención es que pueda formar parte del banco de los suplentes. Por su parte, Lautaro Martínez corre con ventaja por sobre Julián.

