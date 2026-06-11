River presentó una oferta millonaria por Giovanni Simeone y busca cerrar su regreso

River dio un paso importante en el mercado de pases y presentó una oferta formal por Giovanni Simeone. El delantero argentino aparece como una de las prioridades para reforzar el ataque de cara al segundo semestre del año.

El pedido de sumar un goleador de jerarquía fue realizado por el entrenador Eduardo Coudet. En ese contexto, la dirigencia avanzó por el hijo de Diego Simeone, quien debutó profesionalmente en la institución y no oculta sus deseos de regresar.

La propuesta enviada al Torino alcanza los 9 millones de euros por el pase del atacante. Sin embargo, el club italiano pretende una cifra considerablemente superior para desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes.

Diferencias en la negociación

Desde la entidad de Turín dejaron trascender que solo analizarán una venta por una oferta cercana a los 15 millones de euros. La diferencia económica entre ambas partes obliga a continuar las conversaciones durante los próximos días.

Simeone tiene contrato vigente hasta junio de 2028 y viene de completar una temporada con buenos números. En el último año disputó 35 partidos, marcó 11 goles y aportó dos asistencias.

A sus 30 años, el delantero es considerado una pieza relevante dentro del plantel italiano. Por ese motivo, Torino no tiene intenciones de facilitar una salida a corto plazo.

El deseo de volver a Núñez

Más allá de las dificultades, en River son optimistas por la voluntad del jugador. Desde hace varias semanas existen contactos entre las partes y el atacante habría manifestado interés en regresar al fútbol argentino.

El delantero debutó en Primera División con la camiseta del Millonario en 2013. Durante su primera etapa disputó 33 encuentros y convirtió 6 goles.

Meses atrás, Simeone también había expresado públicamente su deseo de regresar al país. Ese escenario alimenta las expectativas de River, que intentará acercar posiciones para concretar una de las incorporaciones más resonantes del mercado.

Con información de TyC Sports.