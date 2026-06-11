El español Ánder Herrera se va de Boca por decisión de Rodolfo Arruabarrena

El ciclo del mediocampista español Ánder Herrera en Boca Juniors llegó a su fin de manera anticipada. La determinación forma parte de las condiciones impuestas por Rodolfo Arruabarrena antes de asumir como director técnico.

El entrenador solicitó una reducción de la plantilla de cara a la segunda mitad de 2026. En ese contexto, el futbolista vasco encabeza la nómina de jugadores prescindibles y concretará la rescisión de su vínculo en las próximas horas.

Balance y lesiones

Ánder Herrera concluye su paso por el fútbol argentino luego de un año y medio marcado por la irregularidad física. El volante de 36 años sufrió un total de seis desgarros musculares que le impidieron afianzarse en la alineación titular.

Las estadísticas reflejan que el exjugador del Manchester United disputó apenas 29 de 68 compromisos oficiales del equipo de la Ribera. Durante su estadía sumó un solo tanto, convertido ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.

Depuración del plantel

A pesar de que el contrato finaliza en diciembre, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme optó por aceptar el pedido de Arruabarrena. Los términos de la desvinculación se desarrollan bajo un clima de consenso entre las partes.

La salida de Ánder Herrera se suma a la reciente baja del delantero Nicolás Orsini en la ofensiva del club. La dirigencia trabaja además en la desvinculación de otros futbolistas profesionales como Agustín Martegani, Lucas Janson y Juan Ramírez.