Boca Unidos le rescindió el contrato a Cristian Chávez tras la polémica por indisciplina

Boca Unidos le rescindió el contrato al delantero Cristian Chávez tras la polémica generada por la fiesta en la que participaron al menos 9 jugadores del plantel profesional. El atacante de 39 años firmó con el club en enero de este año.

Además, otro contrato que el tribunal interno evalúa es el de Daniel "Keko" Villalva, quien pasó a entrenar con el equipo de la Liga Correntina al igual que otros compañeros involucrados en la polémica.

La "fiesta"

Durante el miércoles 3 de junio por la noche, Chávez decidió festejar su cumpleaños. Pero lo que comenzó con una reunión entre compañeros, siguió en un recorrido por distintos locales de la ciudad y terminó recién a la mañana, horas antes de un entrenamiento.

Durante los festejos prolongados se consumieron bebidas alcohólicas y algunos jugadores se presentaron en mal estado a la práctica del equipo. Esto ocurrió un día antes del partido que terminó con derrota ante Defensores de Puerto Vilelas en la cancha de Chaco For Ever.

Tras la exposición pública, la dirigencia ya había ejecutado su malestar por la falta de compromiso y el daño a la imagen de la institución. Durante la semana, se confirmó a Alberto Boggio como entrenador y seis jugadores del Federal A pasaron a entrenar con el plantel de la liga local, mientras el club lucha por mantenerse en la tercera categoría del fútbol argentino.

