Importante baja para Argelia a días del debut con la Selección Argentina por el Mundial

Ramy Bensebaini, una de las figuras de la selección de Argelia, será baja en el debut frente a Argentina por el Grupo J de la Copa del Mundo. El defensor de Borussia Dortmund ya se había perdido los últimos amistosos de preparación ante Países Bajos y Bolivia.

El futbolista sufrió una lesión en su tobillo izquierdo sobre el cierre de la temporada, sin embargo, Vladimir Petkovic, entrenador del combinado africano, decidió sumarlo de todas formas en la nómina mundialista, aunque se pierda el estreno del equipo en la cita máxima.

Ante la inminente baja de Bensebaini, Argelia no dispone de otro defensor zurdo para reemplazarlo en su habitual línea de tres zagueros. Según La Gazette du Fennec, uno de los medios deportivos más relevantes del país, Jaouen Hadjam, quien milita en Young Boys de Suiza, jugará a la izquierda, aunque lo haga a pierna cambiada.

Aissa Mandi, futbolista del Lille de Francia; y Zineddine Balaïd, quien milita en Kabylie de Argelia, completarían la defensa que presentaría Petkovic ante Argentina, con dos carrileros a sus costados que serían Ait Nouri, de Manchester City, y Achref Abada, del USM Alger.

Argelia enfrentará a Argentina en el debut del Grupo J el próximo martes desde las 22. Luego, el martes 23, enfrentará a Jordania y cerrará la fase de grupos ante Austria el sábado 27.

TyC Sports