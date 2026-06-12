Zárate quedó eliminado en el Challenger de Tucumán

Luego de 2 horas y 6 minutos de juego, el correntino Carlos María Zárate perdió en su cruce de cuartos de final y quedó eliminado del AAT Challenger IEB+ edición Tucumán.

Este viernes, en las canchas de polvo de ladrillo del Tucumán Lawn Tennis Club, Zárate (467º en el ránking de la ATP) cayó frente al también argentino Luciano Ambrogi (408º) por 6-2, 1-6 y 6-4.

“No se dio hoy, seguimos en Asunción”, publicó “Cali” en sus redes sociales.

El tenista correntino de 21 años jugó por primera vez la ronda de cuartos de final de un torneo que forma parte del ATP Challenger Tour. El certamen tucumano es de categoría 50.

En la primera ronda, Zárate superó al argentino Juan Bautista Torres y en la segunda venció al peruano Arklon Huertas del Pino Cordova.

La producción en Tucumán le permitirá a Zárate conseguir su mejor ubicación en el escalafón internacional. Desde el lunes avanzará más de 50 de lugares para quedar en el puesto 412º aproximadamente.

Desde la próxima semana, el correntino jugará el ATP Challenger Asunción, otro torneo de categoría 50 que tendrá como sede al Club Internacional de Tenis de la capital paraguaya.

Gracias a su ránking, Zárate ingresadará directamente al cuadro principal del certamen que se jugará sobre polvo de ladrillo y donde el máximo favorito es el también argentino Guido Justo (247º) que este sábado jugará una de las semifinales en Tucumán frente a Ambrogi.

Monzón eliminado en dobles

El correntino Ignacio Monzón quedó sin la posibilidad de acceder a la final del Challenger de Tucumán en el cuadro de dobles.

Monzón hizo dupla con el chileno Nicolás Villalón y este viernes, en un de las semifinales, perdieron frente a Mateo del Pino (Argentina) y Ryan Dickerson (Estados Unidos) por 6-3 y 6-4.

En la primera ronda del torneo tucumano, Monzón y Villalón avanzaron sin jugar por la no presentación de los argentinos Máximo Zeitune y Luciano Ambrogi.

La agenda deportiva para Monzón indica que estará en el ATP Challenger Asunción pero deberá jugar la clasificación desde este domingo.