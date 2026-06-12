Rodolfo Arruabarrena pretende recuperar a Kevin Zenón

El entrenador Rodolfo Arruabarrena arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para formalizar su esperado regreso a la dirección técnica del Boca. El DT ya venía trabajando en la conformación del plantel y su intención es recuperar al volante goyano Kevin Zenón, marginado en el último semestre por Claudio Úbeda.

Respecto de la conformación actual del grupo de futbolistas, y en un escenario donde ya se confirmaron las desvinculaciones del mediocampista español Ander Herrera y del delantero Nicolás Orsini, Arruabarrena exhibió un fuerte voto de confianza hacia la base de profesionales disponibles en la Ribera.

El entrenador enfatizó que su aceptación del cargo radicó en el convencimiento de que existe material de jerarquía dentro de la institución para revertir el balance del semestre previo. Asimismo, detalló que las futuras incorporaciones que se negocien en el actual mercado de pases tendrán como fin primordial aportar un salto de calidad específico y potenciar las variantes tácticas.

Al ser consultado sobre el perfil de los futbolistas necesarios para vestir la camiseta azul y oro, el flamante conductor técnico ponderó la personalidad por sobre los criterios estrictos de edad o trayectoria previa, señalando que el plantel cuenta con piezas capaces de recuperar su mejor nivel bajo una nueva metodología de trabajo.

En un primer momento, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Zenón estaban en una lista de prescindibles, pero el DT cambió de opinión.

Zenón es quien cuenta con el escenario más favorable para seguir en el Xeneize. Más allá de que perdió protagonismo en el último tiempo, sigue siendo un futbolista valorado por Arruabarrena.

El entrenador considera que el ex Unión todavía tiene margen para recuperar el nivel que mostró en sus primeros meses con la camiseta de Boca.

En el caso de Williams Alarcón, su situación es una de las más delicadas. El mediocampista chileno contó con varias oportunidades durante la primera parte del año, pero sus actuaciones no terminaron de convencer. Por ese motivo, aparece como uno de los jugadores negociables de cara al mercado de pases.

Aun así, existe un factor que podría beneficiarlo. La salida de Ander Herrera dejó un espacio dentro del mediocampo y eso podría convertir a Alarcón en una alternativa válida para el nuevo cuerpo técnico.

Carlos Palacios atraviesa una realidad distinta. El volante ofensivo no pudo disputar minutos durante todo el semestre debido a una lesión en la rodilla.

Cuando recibió el alta médica, todavía no se encontraba en plenitud desde el aspecto físico y nunca logró recuperar terreno dentro de la consideración de los entrenadores.

