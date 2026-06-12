Canadá y un empate con sabor a poco ante Bosnia en su debut en el Mundial 2026

Canadá tuvo su propia ceremonia inaugural en Toronto pero la fiesta no fue completa ya que igualó 1-1 con Bosnia en el marco de la primera fecha del grupo B.

El combinado europeo tuvo pocas chances pero logró ponerse en ventaja gracias al cabezazo de Jovo Lukic, ventaja tras la cual se replegó y cedió la posesión por completo al anfitrión.

Numerosas salvadas sobre la línea sostuvieron esa mínima diferencia en favor de los bosnios hasta el ingreso de Cyle Larin, que dos minutos después de entrar al campo de juego con un potente disparo decretó el 1-1 primero parcial y eventualmente definitivo que dejó un sabor a poco en el combinado canadiense por su claro dominio en las acciones durante la totalidad del encuentro.

TyC Sports