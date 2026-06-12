Germán Gómez continuará su carrera en la Bundesliga

El correntino Germán Gómez, que está jugando la Volleyball Nations League (VNL) con la selección Argentina en Brasil, jugará la próxima temporada en Alemania.

Gómez (23 años y 1.93 metros de altura) que venía jugando en España se sumará al VfB Friedrichshafen para disputar la Bundesliga por las próximas dos temporadas.

Gómez está afrontando su segunda VNL con la selección Argentina. En el debut, el equipo albiceleste perdió frente a Serbia en el debut del torneo 2026.

Desde muy joven, el oriundo de Carolina jugó junto a grandes figuras como el legendario colocador Luciano De Cecco. Estas experiencias lo marcaron profundamente, según afirma el propio argentino: "Sentir la presión, tener que trabajar con disciplina y poder competir a este nivel... eso te hace madurar". Cualquiera que hable con Gómez se da cuenta enseguida de su ambición.

Gómez jugará como atacante exterior en el VfB Friedrichshafen en el futuro. Sin embargo, ha desarrollado la mayor parte de su carrera, incluyendo su etapa con la selección nacional, como opuesto, informó el propio club alemán.

“Ganó el campeonato argentino como atacante exterior con Ciudad Voley", explicó el entrenador del VfB, Adam Swaczyna, quien convenció a Gómez para que se uniera al equipo del lago de Constanza. “Sabemos que sabe recibir. Además, tiene una gran capacidad de salto y un brazo potente. Estoy convencido de que nos ayudará, y nosotros le ayudaremos a dar los siguientes pasos en su desarrollo".

Gómez llega procedente del Pamesa Teruel Volley, club de la primera división española, al Friedrichshafen. Anteriormente jugó en el Mutual Policial Formosa y el Ciudad Volley de Argentina, así como en el Montpellier Volley de Francia. Además de las oportunidades deportivas, al sudamericano le atrae el nuevo entorno en Alemania.

"Por lo que sé, Alemania es muy profesional, la liga es fuerte y los aficionados son increíblemente apasionados del voleibol", afirma Gómez. "Tengo muchas ganas de vivir esta nueva experiencia, aprender de ella y desarrollarme tanto dentro como fuera de la cancha".

El argentino no solo se enfoca en su desarrollo personal. "Como equipo, queremos competir por títulos y lograr algo especial juntos", enfatizó Gómez. Ya ha demostrado en varias ocasiones que sabe celebrar el éxito: en Argentina, ganó cuatro títulos nacionales, y en Francia, fue subcampeón. También adquirió experiencia internacional al más alto nivel cuando compitió con Ciudad Voley en el Mundial de Clubes 2025.