Se presentó oficialmente el Argentino de Federaciones

En el marco del regreso del Torneo Argentino de Federaciones, Corrientes será sede de la primera fase de la competición de la categoría mini tanto en la rama masculina (del 19 al 21 de junio) como en la femenina (27 y 28 de junio). Este viernes, la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes (Fbpc) realizó la presentación oficial del certamen en la Secretaría de Deportes.

De las misma participaron el presidente de la FBPC, Marcelo Quagliozzi, el tesorero y pro-tesorero de la CAB, José Miguel Pérez González, y el secretario de deportes de la Provincia de Corrientes, Jorge Terrile.

“Agradecemos a la Secretaría de Deportes por el apoyo constante que nos da, no solo para este tema del Argentino, sino por el trabajo continuo en beneficio de nuestros clubes y de nuestra federación”, sostuvo Quagliozzi.

“Y también agradecerle por el hecho de que Corrientes vuelva a hacerse de un argentino. Invitamos a todos los amantes del básquet a acompañarnos en el Club Córdoba. Todos los jugadores de la Federación con su carnet podrán entrar a los partidos, también los directores técnicos, queremos que el Córdoba esté lleno para todos los partidos que se jueguen, concluyó el mandamás de la FBPC.

Por su parte, Terrile declaró: “trabajamos siempre en familia, siempre juntos. Tenemos encuentros de mini básquet que son icónicos para la provincia, como el Perico Aquino. Estos son los torneos donde salen un poco las nuevas estrellas, lo que hace que realmente los chicos vean la posibilidad de una competencia, que disfrutan la actividad y que vengan chicos de otros lugares, que los podamos recibir acá.

“Porque siempre, y es algo que a todos los dirigentes, nos toca viajar, siempre nos toca ir y siempre es más difícil ir, más allá de que nos atiendan bien y que estemos bien, de poder recibir los grandes equipos, y mostrarles lo que está creciendo Corrientes en infraestructura. La cancha de Córdoba, que es muy linda, la de Sagrado Corazón, también del Club Colón está muy linda. La mayoría de las canchas de Corrientes están lindas”, agregó.

“Entonces, que podamos hacer un campeonato, atender a chicos de otras provincias es siempre un gran paso. El apoyo es una inversión que nosotros dar la posibilidad de que los chicos elijan estar en una cancha y que no estén en otra situación en una edad, digamos, complicada”, concluyó el secretario de deportes.

Por último, también tomaron la palabra los entrenadores de los seleccionados correntinos. Juan Cruz Alderete, encargado del equipo masculino, destacó: “agradezco por la oportunidad que nos están brindando de poder, en este caso, ser el entrenador de lo que es la selección de la provincia, de tomarlo con mucha responsabilidad y sepan que, tanto el cuerpo técnico como los chicos, vamos a tratar de hacer todos lo posible para dejar bien en alto a Corrientes”.

En tanto, Verónica González, estratega del elenco femenino, declaró: “estoy realmente agradecida y para mí es un honor poder representar a nuestra provincia. Agradezco a todos ustedes porque están haciendo posible esto después de tantos años y gracias por el apoyo y el acompañamiento. Vamos a tratar de sacar adelante esto todos juntos”.